Новости

В России начались продажи Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и Z Flip 7 FE

Цены на новинки стартуют от 69 999 рублей.
Обзор Galaxy Z Flip 7 fe

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж в России новых складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Flip 7 FE. Подробнее о новинках читайте в отдельном материале.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Смартфон доступен в синем, сером и черном цветах.

  • Версия на 256 ГБ — 159 999 рублей
  • Версия на 512 ГБ — 179 999 рублей
  • Версия на 1 ТБ — 209 999 рублей

Samsung Galaxy Z Flip 7

Модель предлагается в черном, синем и коралловом цветах.

  • Версия на 256 ГБ — 91 999 рублей
  • Версия на 512 ГБ — 99 999 рублей

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Более доступная версия Flip 7 доступна в черном и белом цветах.

  • Версия на 128 ГБ — 69 999 рублей
  • Версия на 256 ГБ — 79 999 рублей

Наш обзор на Galaxy Z Flip 7 FE читайте по ссылке.

[теги]
[id·207163 ·20250808_1143]
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Продажи HUAWEI Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra стартовали в России
Apple выпустила публичную iOS 26 Beta 2 для всех пользователей
Анонс iQOO Z10 Turbo+ — топовый процессор и АКБ на 8000 мАч за 25,5 тыс. рублей
Вышел Samsung Galaxy A17 5G — потенциально самый продаваемый Android-смартфон в мире
Стала известна возможная дата выхода iPhone 17
Обзор HONOR 400 Pro: неоднозначный субфлагман
Серия TECNO POVA 7 поступила в продажу в России
Аккумуляторы iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro сравнили на фото
Обзор Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE+
Новые детали Samsung Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra и Tab S10 Lite утекли в сеть
Apple продала 3 миллиарда iPhone
Обзор Galaxy Z Flip 7 fe
Россияне стали чаще покупать складные смартфоны
Samsung Galaxy S25 FE выйдет раньше ожидаемого
Первый качественный рендер Samsung Galaxy S26 Ultra появился в сети
Обзор Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: самый доступный «флип» с компромиссами
Samsung Galaxy S26 Ultra получит долгожданные улучшения по батарее и скорости зарядки
Galaxy Watch Ultra (2024) получили обновление до One UI 8 Watch
Стало известно, какой процессор получит Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung вернула себе лидерство на мировом рынке смартфонов

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK