В России начались продажи Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и Z Flip 7 FE

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж в России новых складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Flip 7 FE. Подробнее о новинках читайте в отдельном материале.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Смартфон доступен в синем, сером и черном цветах.

Версия на 256 ГБ — 159 999 рублей

Версия на 512 ГБ — 179 999 рублей

Версия на 1 ТБ — 209 999 рублей

Samsung Galaxy Z Flip 7

Модель предлагается в черном, синем и коралловом цветах.

Версия на 256 ГБ — 91 999 рублей

Версия на 512 ГБ — 99 999 рублей

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Более доступная версия Flip 7 доступна в черном и белом цветах.

Версия на 128 ГБ — 69 999 рублей

Версия на 256 ГБ — 79 999 рублей

Наш обзор на Galaxy Z Flip 7 FE читайте по ссылке.