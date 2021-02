Многочисленные жалобы пользователей “Вконтакте” начали активно появляться на портале Downdetector.

При попытке зайти на страницу социальной сети, появляется белая страница с сообщением “The page you are looking for is temporarily unavailable.

Please try again later.”

Официальных комментариев от представителей “Вконтакте” пока нет.