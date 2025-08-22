Apple подала в суд на бывшего сотрудника за передачу коммерческой тайны OPPO | The GEEK
Apple подала в суд на бывшего сотрудника за передачу коммерческой тайны OPPO

Он якобы за три до увольнения выкачал файлы из закрытого хранилища Apple.

Apple подала в суд на своего бывшего инженера Чена Ши, который, как утверждается в иске, украл и передал конфиденциальную информацию о смарт-часах Apple Watch китайской компании OPPO, где сейчас работает. Об этом пишет издание MacRumors.

С января 2020 по июнь 2025 года Ши занимал должность архитектора сенсорных систем. Она давала ему доступ к проектной документации, техническим спецификациям и планам по развитию Apple Watch. Сейчас он возглавляет команду, которая занимается разработкой аналогичных технологий в OPPO.

При увольнении он сообщил руководству, что возвращается в Китай, чтобы заботиться о пожилых родителях. Однако, как утверждает Apple, на самом деле он уже договорился о работе в OPPO. В последние недели перед уходом Ши активно встречался с коллегами из команды Apple Watch, расспрашивая их о текущих проектах.

В иске говорится, что за три до увольнения он скачал 63 файла из закрытого хранилища Apple и скопировал их на флешку. После этого искал в интернете, как стереть данные с MacBook и можно ли отследить, открывал ли он чужие файлы. В то же время он якобы писал OPPO, что готов собрать максимум информации, включая методы измерения пульса.

Apple требует запретить Ши и OPPO использовать похищенную информацию, а также взыскать компенсацию, оштрафовать и потребовать оплаты судебных расходов.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
