В For Honor пройдут бесплатные выходные
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Новости

В For Honor пройдут бесплатные выходные

Ubisoft проведёт бесплатные выходные для For Honor сразу для всех платформ – PC, Xbox One и PlayStation 4. Игроки временно получат весь контент из стандартной версии, а во время акции игра будет доступна со скидкой в 80%.

  • For Honor

Консольные геймеры на PS4 и Xbox One смогут поиграть с 23 июля, в 11:00 по Мск. Для PC Uplay и Epic Games Store доступ к For Honor откроется через шесть часов, а в Steam игра будет доступна ближе к вечеру.

Бесплатные выходные закончатся 27 июля в 10:00 по Мск одновременно для PS4 и Xbox One, а на PC — в 23:00.

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