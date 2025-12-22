ChatGPT получил тонкую настройку характера и эмоций | The GEEK
ChatGPT получил тонкую настройку характера и эмоций

Пользователи могут регулировать теплоту, энтузиазм и формат ответов.
Редакция The GEEK сегодня в 07:30

OpenAI добавила в ChatGPT новые параметры персонализации, позволяющие пользователям самостоятельно настраивать характер и подачу ответов нейросети. Изменения доступны в разделе «Персонализация» и дополняют ранее представленные стили общения.

Пользователи получили доступ к настройкам «Теплый», «Энтузиазм», «Заголовки и списки», а также «Эмодзи». Для каждого параметра можно выбрать один из трёх вариантов: больше, меньше или по умолчанию. Настройки позволяют изменить эмоциональную окраску ответов, степень выразительности и визуальную структуру текста.

Новые параметры появились спустя несколько недель после релиза GPT-5.2. Часть пользователей раскритиковала модель за излишне холодный и резкий тон по сравнению с предыдущими версиями. В ответ OpenAI пообещала расширить возможности персонализации и сделать взаимодействие с ChatGPT более гибким.

Ранее компания уже добавила базовые стили общения. Новые характеристики работают поверх этих настроек и дают более точный контроль над поведением модели.

В OpenAI подчёркивают, что изменения касаются только стиля и подачи ответов и не влияют на функциональные возможности ChatGPT или используемую модель.

