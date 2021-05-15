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Новости

Страница PlayStation Studios появилась в Steam

PlayStation Studios обзавелась собственной страничкой в Steam. В ней уже есть вышедшие ранее проекты, а также будущие игры студии для PC.

Если когда-то такие проекты, как Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human являлись эксклюзивами для PlayStation, то позже они стали доступны для PC. Новая страница PlayStation Studios появилась к скорому релизу Days Gone в Steam. Он запланирован на 18 мая.

PlayStation Studios – группа разработчиков внутри PlayStation. Они работают над эксклюзивными проектами для одноименной консоли.

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Источник:
Steam
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