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Новости

Sony не будет закрывать PS Store для PS3 и PS Vita

Sony решила не закрывать PS Store для PlayStation 3 и PlayStation Vita, о чём сообщалось ранее. Президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан признал, что решение было «неверным»:

Недавно мы уведомили игроков, что планируем отключить доступ к PlayStation Store на устройствах PS3 и PS Vita этим летом. Однако после дальнейших раздумий мы пришли к выводу, что приняли неверное решение.

Поэтому сегодня я рад сообщить, что PlayStation Store продолжит работать на PS3 и PS Vita.

Джим Райан

Решение о закрытии было связано с будущими трудностями в плане поддержки устаревшего магазина. Также в компании посчитали, что игрокам будет всё равно на дальнейшую поддержку онлайн-магазина, но дело оказалось иначе.

Мы обратили внимание, что многие из вас хотели бы продолжать покупать классические игры для PS3 и PS Vita в ближайшем будущем, поэтому я рад, что мы смогли найти решение, которое позволит нам продолжить поддержку функций покупки.

Джим Райан

Однако без закрытия не обошлось. Магазин для PSP будет окончательно отключен 2 июля.

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Источник:
PlayStation Blog
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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