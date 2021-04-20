Sony не будет закрывать PS Store для PS3 и PS Vita

Sony решила не закрывать PS Store для PlayStation 3 и PlayStation Vita, о чём сообщалось ранее. Президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан признал, что решение было «неверным»:

Недавно мы уведомили игроков, что планируем отключить доступ к PlayStation Store на устройствах PS3 и PS Vita этим летом. Однако после дальнейших раздумий мы пришли к выводу, что приняли неверное решение.



Поэтому сегодня я рад сообщить, что PlayStation Store продолжит работать на PS3 и PS Vita. Джим Райан

Решение о закрытии было связано с будущими трудностями в плане поддержки устаревшего магазина. Также в компании посчитали, что игрокам будет всё равно на дальнейшую поддержку онлайн-магазина, но дело оказалось иначе.

Мы обратили внимание, что многие из вас хотели бы продолжать покупать классические игры для PS3 и PS Vita в ближайшем будущем, поэтому я рад, что мы смогли найти решение, которое позволит нам продолжить поддержку функций покупки. Джим Райан

Однако без закрытия не обошлось. Магазин для PSP будет окончательно отключен 2 июля.