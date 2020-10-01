SK Hynix представила первые модули оперативной памяти DDR5

Корейский производитель SK Hynix показал первые модули оперативной памяти стандарта DDR5.

По данным компании, первоначально новая память будет применяться в системах больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. До обычных ПК она доберётся в 2021-22 годах, поскольку на сегодня ещё не существует подходящих материнских плат и процессоров под неё. Ожидается, что это будут системы на сокетах Intel LGA1700 и AMD AM5.

Представленные модули могут похвастаться гигантским объёмом — 256 ГБ. Скорость их составляет от 4800 до 5600 МТ/с (мегатранзакций в секунду), напряжение — 1,1 В. То есть они на 20% экономичнее, чем модели DDR4.

Как ожидается, скоро на рынке появятся аналоги от Samsung и Micron. Однако повсеместного внедрения новой памяти в ближайшие годы ждать не стоит, ведь на фоне пандемии многие компании и пользователи не рискнут обновлять существующие системы.