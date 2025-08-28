Samsung приглашает на сентябрьскую презентацию Galaxy: что покажут

Samsung анонсировала новую презентацию Galaxy, которая состоится уже 4 сентября в Германии. Мероприятие пройдет в нулевой день ежегодной международной выставки IFA 2025.
На презентации ожидаются сразу несколько новинок:
- Смартфон Samsung Galaxy S25 FE, который накануне был полностью раскрыт;
- Планшеты Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra;
- Гарнитура смешанной реальности под кодовым названием Project Moohan.
Но самой главной новостью может стать анонс тройной раскладушки Galaxy Z Trifold.
