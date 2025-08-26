Samsung Galaxy S25 FE полностью раскрыт до официального анонса | The GEEK
Samsung Galaxy S25 FE полностью раскрыт до официального анонса

Он раньше времени появился в каталоге одного из магазинов.

«Фанатский флагман» Samsung Galaxy S25 FE был полностью раскрыт до официального анонса одним из португальских интернет-магазинов. В сеть утекли практически все характеристики и внешний вид будущего устройства.

Характеристики Samsung Galaxy S25 FE

  • Экран: 6,7 дюймов, OLED, FHD+, 120 Гц, Gorilla Glass Victus+
  • Процессор: Exynos 2400
  • Память: от 8 ГБ ОЗУ и от 128 ГБ ПЗУ
  • Камеры: основная — 50 Мп, OIS; сверхширокоугольная — 12 Мп; телеобъектив — 8 Мп, 3-кратный оптический зум; фронтальная — 12 Мп
  • Аккумулятор: 4900 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 45 Вт и беспроводной 15 Вт.

Galaxy S25 FE получит тонкий корпус (7,4 мм) и будет доступен в трех цветах: черном, белом и ледяном-голубом.

Судя по всему, официальная презентация Galaxy S25 FE состоится уже очень скоро. Вероятно, в рамках выставки IFA 2025, которая пройдет в начале сентября.

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
