Samsung Galaxy S25 FE полностью раскрыт до официального анонса

«Фанатский флагман» Samsung Galaxy S25 FE был полностью раскрыт до официального анонса одним из португальских интернет-магазинов. В сеть утекли практически все характеристики и внешний вид будущего устройства.

Характеристики Samsung Galaxy S25 FE

Экран: 6,7 дюймов, OLED, FHD+, 120 Гц, Gorilla Glass Victus+

Процессор: Exynos 2400

Память: от 8 ГБ ОЗУ и от 128 ГБ ПЗУ

Камеры: основная — 50 Мп, OIS; сверхширокоугольная — 12 Мп; телеобъектив — 8 Мп, 3-кратный оптический зум; фронтальная — 12 Мп

Аккумулятор: 4900 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 45 Вт и беспроводной 15 Вт.

Galaxy S25 FE получит тонкий корпус (7,4 мм) и будет доступен в трех цветах: черном, белом и ледяном-голубом.

Судя по всему, официальная презентация Galaxy S25 FE состоится уже очень скоро. Вероятно, в рамках выставки IFA 2025, которая пройдет в начале сентября.