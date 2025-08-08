Новости

РЖД начали показывать при покупке билета места пассажиров с питомцами

Пассажиры получили возможность заранее узнать, кто едет с питомцем, и выбрать подходящее место.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 19:47

На сайте и в веб-приложении РЖД появилась новая функция: теперь при оформлении билета можно увидеть, на каких местах едут пассажиры с животными.

Ранее система отображала только значок «лапки» для вагонов, где разрешён провоз питомцев. Теперь на схеме вагона такие места выделены тёмно-серым цветом, а при наведении курсора можно узнать, какое животное везут и по какому маршруту.

Пассажиры могут выбрать место рядом с питомцем или, наоборот, подальше от него. В РЖД отмечают, что перевозку животного можно оформить даже в день отправления, поэтому информация на схеме может меняться вплоть до момента отправки поезда.

В компании сообщили, что в будущем опция появится и в мобильном приложении РЖД.

Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
