РЖД начали показывать при покупке билета места пассажиров с питомцами

На сайте и в веб-приложении РЖД появилась новая функция: теперь при оформлении билета можно увидеть, на каких местах едут пассажиры с животными.

Ранее система отображала только значок «лапки» для вагонов, где разрешён провоз питомцев. Теперь на схеме вагона такие места выделены тёмно-серым цветом, а при наведении курсора можно узнать, какое животное везут и по какому маршруту.

Пассажиры могут выбрать место рядом с питомцем или, наоборот, подальше от него. В РЖД отмечают, что перевозку животного можно оформить даже в день отправления, поэтому информация на схеме может меняться вплоть до момента отправки поезда.

В компании сообщили, что в будущем опция появится и в мобильном приложении РЖД.