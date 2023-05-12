Зеленоградский завод «Микрон» будет производить чипы для российских SIM-карт

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, завод «Микрон» в Зеленограде будет производить чипы для российских SIM-карт. Работа над разработкой чипов началась ещё в 2013 году, а в 2019 году Институт точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева создал программно-аппаратный модуль для хранения криптографических ключей и соответствующую SIM-карту. Изначально предполагалось, что SIM-карты будут работать на чипах Samsung.

Серийное производство чипов на заводе «Микрон» может начаться уже в 2024 году. Минцифры хочет ускорить внедрение российских SIM-карт, чтобы исключить возможные проблемы со связью из-за зависимости от западных продуктов. Представители завода заявили, что обладают необходимыми техническими возможностями для производства чипов.

Однако другой источник сообщает, что потребность российских операторов в SIM-картах составляет от 70 до 100 миллионов единиц в год, в то время как текущие мощности «Микрона» позволяют производить не более 20 миллионов единиц в год. «МегаФон» и «Билайн» отмечают, что для внедрения отечественных SIM-карт необходимо тщательно протестировать их работоспособность на существующем сетевом оборудовании.