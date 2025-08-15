HONOR выпустила в России MagicBook X16 AMD 2025 — самый доступный и выносливый ноутбук бренда

Вслед за геймерской моделью HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER 2025 в российских магазинах и на маркетплейсах появился HONOR MagicBook X16 AMD 2025. Производитель называет его самым доступным ноутбуком HONOR с повышенной выносливостью.

Устройство получило 16-дюймовый IPS-экран HONOR FullView с тонкими рамками 4,2 мм. Разрешение составляет 1920×1200 пикселей, частота обновления — 60 Гц, цветовой охват — 45% NTSC.

За производительность отвечает процессор AMD Ryzen 5 6600H и встроенная графика AMD Radeon 660M. Модель доступна в версиях с 16 ГБ оперативной памяти (LPDDR5x) и SSD на 512 ГБ или 1 ТБ.

Отмечается, что MagicBook X16 AMD 2025 прошел проверки качества на соответствие передовым отраслевым стандартам и подтвердил свою надежность в сложных условиях эксплуатации. Среднее время наработки на отказ у него составляет 200 000 часов. При этом ноутбук отличается тонким и легким корпусом: вес всего 1,74 кг, а толщина — 19,9 мм.

В России HONOR MagicBook X16 AMD 2025 продается в сером цвете. Цена — 49 990 рублей за модель 16+512 ГБ без операционной системы (54 990 рублей с Windows 11) и 59 990 рублей за конфигурацию 16/1024 ГБ. До 15 сентября действует скидка — 10 000, 5 000 и 7 000 рублей соответственно.