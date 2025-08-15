Продажи игрового ноутбука HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER 2025 с RTX 5060 начались в России

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах стартовали продажи игрового ноутбука HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER 2025.

Геймерский ноутбук получил 16-дюймовый экран с разрешением 3072×1920 пикселей, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления до 165 Гц. Яркость достигает 500 нит, а заводская калибровка TrueColor обеспечивает точную передачу цветов.

За производительность отвечает процессор Intel Core Ultra 9 285H, видеокарта NVIDIA RTX 5060, 32 ГБ оперативной памяти (LPDDR5x) и SSD-накопитель на 1 ТБ.

«Хантер» поддерживает несколько режимов производительности, включая режим HUNTER с TDP до 150 Вт, а интеллектуальная система охлаждения в реальном времени корректирует мощность для работы с низким уровнем шума.

Внутри цельнометаллического корпуса установлена батарея на 75 Вт·ч. Все порты располагаются по бокам: USB-C 3.2 Gen2, 2×USB-A 3.2 Gen2, Thunderbolt 4, HDMI и аудиоразъем 3,5 мм.

В России HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER 2025 продается в белом цвете по цене 199 990 рублей, но до 15 сентября действует скидка 20 000 рублей.