GTA 6 может получить бесшовное переключение героев
Игры

GTA 6 может получить бесшовное переключение героев

Джейсон и Люсия смогут действовать вместе, а окружающие будут реагировать на открытое ношение оружия.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:09
GTA 6 может получить бесшовное переключение героев

GTA 6 может получить бесшовное переключение между Джейсоном и Люсией, в том числе во время совместных заданий. Это следует из неофициального превью, поэтому детали пока не подтверждены Rockstar.

По данным источника, игрок сможет мгновенно переходить от управления машиной к стрельбе за второго героя. Персонажи также смогут проводить время вместе на пляже или гидроцикле.

Отношения Джейсона и Люсии будут зависеть от ситуаций и действий игрока. Мир станет заметно реактивнее: прохожие по-разному отнесутся к безоружному персонажу и герою с винтовкой.

Релиз GTA 6 заявлен на 19 ноября для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Обсудить

Главное по теме

Новости Под видом демоверсии GTA 6 распространяют опасный вирус

Мошенники создают поддельные сайты разработчиков.
Новости Диска официально не будет: внутри коробочных версий GTA VI покупатели найдут только код загрузки Игры Предзаказы на GTA 6 могут открыть уже на следующей неделе

Похожие материалы

PlayStation PlayStation Plus в сентябре добавит Sniper Elite: Resistance и MLB The Show 26

Подписчики PlayStation Plus получат четыре игры с 1 сентября.

 Игры Amplitude ответила на подозрения: трейлер Humankind 2 сняли без ИИ

Студия заявила, что ролик Humankind 2 снят с реальными актёрами и декорациями, а сама стратегия выйдет в 2027…

 Heroes of Might and Magic За $10 и без игры: релиз Heroes of Might and Magic III в Steam пошел не по плану

Вместо игры покупателям загружается один файл размером 23,5 КБ.

 CD Projekt RED «Ведьмак 3» получит бесплатный ремастер с улучшенной графикой и новой боевой системой

Третье крупное дополнение выйдет в 2027 году.

Скидки и подборки

Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome

Последние новости

Nvidia может купить платформу Hugging Face за 12,9 миллиарда долларов Складной iPhone Ultra может не получить красную версию Samsung показала возможности FlexWindow в Galaxy Z Flip8 Apple по-разному назвала презентацию iPhone в разных странах Каждый второй монитор в России теперь 27-дюймовый Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

24 августа · vivo

Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

Почти флагман, но с гораздо более приятной ценой.
  1. 23 Авг

    Dreame

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой
  2. 21 Авг

    iQOO

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G
  3. 21 Авг

    HUAWEI

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S
  4. 12 Авг

    HUAWEI

    Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

    Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max
  5. 31 Июл

    Tuvio

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA
Смотреть все обзоры →