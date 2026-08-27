GTA 6 может получить бесшовное переключение героев

GTA 6 может получить бесшовное переключение между Джейсоном и Люсией, в том числе во время совместных заданий. Это следует из неофициального превью, поэтому детали пока не подтверждены Rockstar.

По данным источника, игрок сможет мгновенно переходить от управления машиной к стрельбе за второго героя. Персонажи также смогут проводить время вместе на пляже или гидроцикле.

Отношения Джейсона и Люсии будут зависеть от ситуаций и действий игрока. Мир станет заметно реактивнее: прохожие по-разному отнесутся к безоружному персонажу и герою с винтовкой.

Релиз GTA 6 заявлен на 19 ноября для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.