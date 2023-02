Релиз The Last of Us: Part I на PC перенесли на конец марта

Naughty Dog сообщила, что отложит релиз ремейка игры The Last of Us на PC. Теперь ждать релиза «The Last of Us: Part I» необходимо до 28 марта, тогда как ранее планировалось выпустить игру 3 марта.

Решение о переносе релиза вынуждено — разработчики хотят представить игрокам наилучшее качество и выпустить игру только в идеальном состоянии. Дополнительные недели помогут улучшить игру в соответствии с пожеланиями игроков.

На данный момент «The Last of Us: Part I» доступна только на PS5, релиз которой состоялся 2 сентября 2022 года. Более подробные новости о «The Last of Us: Part I» для PC следует ожидать в скором времени.