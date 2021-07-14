Red Dead Redemption 2 получила обновление Blood Money и поддержку DLSS на PC

Rockstar Games выпустила бесплатное обновление Blood Money для игры Red Dead Online. В нём добавили свежие преступления с общим сюжетом. К примеру, там есть сразу три серии контрактов — «Железная дорога», «Джеб Фелпс» и «Блюуотер». Их прохождение даст особую игровую валюту, которая затем позволит получить доступ к уникальным миссиям.

Также обновление Blood Money принесло новую серию абонементов с тематическими наградами. А во внутриигровом магазине косметических предметов и снаряжения стартовал ряд акций.

Кроме того, разработчики временно убрали необходимость активации подписки на PS Plus для игры в мультиплеерном режиме на консолях Sony — это продлится до 26 июля.

Помимо этого, обновление получила и базовая игра Red Dead Redemption 2. В частности, там появилась давно ожидаемая поддержка сглаживания NVIDIA DLSS (только на PC). Она позволяет уменьшить нагрузку на видеокарту без существенного снижения качества картинки. В сети уже появились ролики, которые показывают сравнение игры с DLSS и без него.