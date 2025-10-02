Realme 15 Pro в стиле «Игры престолов» показали на видео за неделю до анонса

Realme официально объявила, что смартфон Realme 15 Pro в стиле «Игры престолов» представят на международной презентации в Банбридже (Северная Ирландия). Именно там изначально снимался сериал.

Незадолго до презентации в сети появилось видео с Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition. Смартфон выполнен в черно-золотом цвете с оформленным блоком камер, надписью «Game of Thrones» и знаменем дома Таргариенов.

Ранее мы сообщали, что главной особенностью новинки станет уникальный дизайн корпуса с эффектом «огня дракона». В частности, смартфон способен менять цвет с черного на красный при нагреве. Кроме того, лимитка получит эксклюзивное оформление интерфейса в стиле дома Таргариенов и дома Старков, ИИ-фишки и фильтры для фотографий, а также особенный комплект поставки.