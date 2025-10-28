Появились первые детали о дизайне iPhone 17e и iPhone 18 Pro

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о возможном дизайне будущих моделей iPhone, которые ожидаются в 2026 году — iPhone 17e и iPhone 18 Pro.

По его данным, iPhone 18 Pro получит камеру с переменной диафрагмой, а также обновленный перископ на 48 Мп с увеличенной диафрагмой. Внешний вид блока камера останется как у iPhone 17 Pro, а нижняя стеклянная панель станет прозрачнее.

Что касается iPhone 17e, то он будет похож на iPhone 15: с Dynamic Island вместо «челки» и 6,1-дюймовым дисплеем на 60 Гц.