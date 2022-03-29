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Новости

Sony представила свой аналог Xbox Game Pass

Компания Sony анонсировала расширенную подписку, которая станет полным аналогом Xbox Game Pass. На выбор пользователя будет доступно три тарифных плана:

PS Plus Essentials — $9,99 долларов в месяц или $59,99 за один год. Пользователь получит доступ ко всем сервисам прежнего PS Plus, включая мультиплеер, «облачные» сохранения, эксклюзивные скидки и парочку игр в месяц. Действующие пользователи PS Plus будут автоматически переведены на PS Plus Essential;

PS Plus Extra — $14,99 в месяц или $99,99 за один год. Будут доступны все дополнения Essentials, а также каталог из примерно 400 игр с PS4 и PS5. Кроме того, будут доступны игры от PlayStation Studios и от сторонних разработчиков. В момент старта для загрузки будут доступны Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11, Returnal и другие проекты;

PS Plus Premium — $19,99 в месяц или $119,99 за один год. Все расширения PS Plus Essentials и PS Plus Extra, а также доступ к библиотеке из 340 дополнительных игр, выходивших на PS3, PS2, PS и PSP. Игры для PS 3 будут доступны только в «облаке» без возможности загрузки на консоль. Обещают пробные версии игры, которые помогут ознакомиться перед покупкой.

Запуск расширенной подписки PS Plus запланирован на июнь 2022 года в части стран.

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Источник:
PlayStation

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