MacBook Air получит новый дизайн в 2022 году

В сети появились свежие данные о будущем ноутбуке MacBook Air, который выйдет в 2022 году. Новинке приписывают ряд изменений.

Инсайдер под ником Dylan сообщил, что будущая версия MacBook Air может сильно отличаться от нынешних. Заявлено, что новинка получит цвета как у актуального iMac 24, полноразмерную клавиатуру с функциональными клавишами белого цвета и белой же рамкой.

Обещано, что новинка лишится клиновидного дизайна, а будет повторять внешний вид новых MacBook Pro.

Помимо этого, ноутбук точно получит 30-ваттную зарядку через MagSafe и порты USB Type-C. Также говорится о подключении минимум двух внешних дисплеев. А вот карты памяти и HDMI-порта не будет.

Из особенностей отметим возможное наличие веб-камеры с разрешением 1080p. Дисплей получит матрицу miniLED, но без выреза на экране. ProMotion-дисплея тоже не будет. В качестве процессора заявлен чип M2, охлаждение будет пассивным. Данных о цене и полных характеристиках пока нет.