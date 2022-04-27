Представлен тонкий Motorola Edge 30 с двумя 50-Мп камерами

Motorola представила свой супертонкий смартфон Edge 30. Он интересен двумя моментами: во-первых, он дешевле своего старшего собрата Edge 30 Pro практически в два раза; во-вторых, он супертонкий. Даже на фоне представленного на прошлой неделе легкого и воздушного Xiaomi Civi 1S, который оказался немного толще, чем новинка от Motorola.

Edge 30 получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и разрешением FHD+. Процессором выступает Snapdragon 778G+, емкость аккумулятора — 4020 мАч. Толщина устройства составляет 6,79 мм.

Основная камера тройная: главный 50-мегапиксельный датчик, также есть 50-мегапиксельный сверхширокоугольный и 2х-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальную камеру наделили 32 Мп.

Устройство работает под управлением Android 12. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб, встроенная память доступна в двух вариациях — 128 и 256 Гб. В комплекте с устройством идет зарядка TurboPower мощностью 33 Вт.

Сама Motorola позиционирует смартфон как самый тонкий 5G-смартфон. Его стоимость начинается от €450.

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