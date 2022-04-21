Представлен легкий и тонкий смартфон Xiaomi Civi 1S

Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон Civi 1S с основным ориентиром на женскую аудиторию. Вес новинки всего 166 г, а толщина стеклянно-металлического корпуса составляет 6,98 мм.

Главной его особенностью является фронтальная камера с автофокусом и улучшенными алгоритмами бьютификации лица. Кроме того, рамки вокруг дисплея минимальны и лишены массивного «подбородка».

Смартфон оснастили дисплеем на 6,55″ с разрешением 2400×1080 точек и частотой обновления экрана 120 Гц. В качестве процессора используется новейший Snapdragon 778G+ и 8/12 ГБ оперативной памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 55 Вт.

Работает устройство под управлением Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.

Xiaomi Civi 1S доступен в Китае в версиях на 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ за 2299, 2599 и 2899 юаней соответственно.

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