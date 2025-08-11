Новости

Массовый сбой WhatsApp в России: проблемы в приложении и уведомлениях

Сбои коснулись разных регионов.

Вадим Майков сегодня в 14:53

Пользователи WhatsApp утром 11 августа пожаловались на проблемы в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Скачки жалоб фиксировались с 8:30 мск. В 9:30 их число достигло 107, затем снизилось до 80, но в 10:30 произошёл новый рост — до 131. После очередного спада к 11:30 количество сообщений о проблемах составило 118, а к полудню — 129. К 13:41 число жалоб снизилось до 85.

По данным Downdetector, 53% пользователей сообщают о сбое в мобильном приложении, 34% — об общем сбое, 7% — о проблемах с оповещениями.

Сервис «Сбой.рф» зафиксировал 285 жалоб с начала дня. Больше всего сообщений поступает из Москвы (29%), Новосибирской области (12%), Свердловской области и Краснодарского края (по 8%), а также из Санкт-Петербурга и Иркутской области (по 5%).

