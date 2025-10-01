Астрономы сделали открытие, которое меняет представление о ранней Вселенной

Международный центр радиоастрономических исследований (ICRAR) представил данные, которые меняют представления о ранней истории Вселенной. Космос на заре своего существования не был сверххолодным, как считалось ранее, а имел определенный уровень тепла. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.

Астрономы сделали данное открытие во время поисков сигнала от Эпохи реионизации. Это период, когда первые звезды начали загораться примерно через миллиард лет после Большого взрыва. Обнаружение признаков тепла в ту эпоху опровергает модели, предполагающие, что ионизация водорода происходила в условиях экстремального холода.

Ученые предполагают, что источником энергии могли быть рентгеновские лучи от первых черных дыр и звездных остатков.

До формирования галактик Вселенная пережила так называемые «Темные века». Тогда она была наполнена облаками нейтрального водорода, которые постепенно сливались и образовывали первые звезды. Эти звезды выделяли огромное количество энергии, которая ионизировала водород и сделала космос прозрачным для света.

Чтобы исследовать этот процесс, команда ICRAR использует радиотелескоп Murchison Widefield Array в Австралии. Ученые ищут характерный сигнал водорода на длине волны 21 см, который способен «пробиться» сквозь туман из космического вещества. Однако эта работа осложнена помехами — от земной атмосферы, ближайших звезд и даже самого оборудования.

Астрономам удалось объединить данные, собранные за 10 лет наблюдений, и очистить их. Сам след линии водорода пока не найден, но исследование уже принесло важный результат. Впервые удалось зафиксировать признаки нагрева межгалактического газа примерно через 800 миллионов лет после Большого взрыва.