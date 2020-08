Крупные издатели требуют от Apple изменить комиссию в App Store

Борьба из-за высоких комиссий Apple в App Store, каждый день набирает обороты. Следом за Epic Games и Facebook, со своими требованиями выступила ассоциация Digital Content Next (DCN) в которую входят The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, а также множество других крупных СМИ. Они обратились к Apple с требованием изменить для них размер комиссии в App Store.

Отмечается, что множество информационных ресурсов, которые производят цифровой контент высокого качества, обязаны выплачивать Apple комиссию 30% дохода от первой подписки и 15% со второго года.

Но тут появились интересные подробности, которые пошатнули Apple. В ходе недавних слушаний в судебном комитете Палаты представителей Конгресса США, оказалось, что с 2017 года компания Amazon пользуется льготами в App Store для собственного приложения Prime Video. Apple изменила условия и снизила для них комиссию до 15% для новых подписчиков сервиса Prime Video, а для действующих вообще отменила. Тим Кук в ходе слушаний в Конгрессе заявил, что льготная ставка доступа всем разработчикам, которые выполнят определённые условия. После этого Ассоциация Digital Content Next (DCN) потребовала разъяснений, что за определённые условия выполнила Amazon, чтобы другие организации могли ими воспользоваться.