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Искусственный интеллект стал обязательной частью образования в Китае

В университетах запускают локальные языковые модели, а навык работы с ИИ включён в программы с начальной школы.
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Вадим Майков вчера в 22:23

В Китае использование генеративного искусственного интеллекта официально стало неотъемлемой частью образовательной системы. Согласно исследованию Mycos Institute, только 1% преподавателей и студентов никогда не использовали ИИ в учёбе или работе, а около 60% обращаются к нему регулярно — несколько раз в неделю или день.

Министерство образования КНР ранее призвало внедрить ИИ на всех уровнях образования — от начальной школы до высших учебных заведений. Пекин уже ввёл обязательное обучение ИИ, а Чжэцзянский университет готовится сделать курс по искусственному интеллекту обязательным для всех бакалавров. Общие курсы, цифровая грамотность и междисциплинарные программы с ИИ теперь часть стандартной программы большинства ведущих вузов.

Университеты разворачивают собственные серверы с локальными языковыми моделями, например DeepSeek, позволяя студентам использовать расширенные функции без ограничений. ИИ активно применяется не только в технических, но и в гуманитарных дисциплинах. Преподаватели разрабатывают лекции о корректном использовании ИИ, подчёркивая его роль как инструмента, а не замены человека.

По данным YiCai, 80% вакансий для выпускников 2025 года упоминают владение ИИ как преимущество. На фоне нестабильности на рынке труда многие студенты рассматривают ИИ, как способ повысить свою конкурентоспособность.

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