Илон Маск создал компанию X.AI, которая займется разработкой искусственного интеллекта

Илон Маск основал новую компанию по искусственному интеллекту под названием X.AI Corp, сообщает The Wall Street Journal и The Financial Times. Государственная документация за прошлый месяц указывает Маска как единственного директора компании.

Это не первый проект Маска в области ИИ — ранее он был соучредителем OpenAI, но в дальнейшем отказался финансировать компанию. Несмотря на это, недавно Маск выступал за регулирование технологии и подписал открытое письмо, в котором призывал технических лидеров приостановить ее развитие на шесть месяцев.

Пока неясно, какие планы у Маска в отношении X.AI Corp и намерение создать настоящего конкурента ChatGPT. В марте он нанял двух бывших исследователей DeepMind, в том числе ученого Игоря Бабушкина, который, как сообщается, возглавит новый проект. Маск также приобрел 10 000 графических процессоров для разработки ИИ в одном из центров обработки данных Twitter и ведет переговоры с инвесторами Tesla и SpaceX о вложении денег в свое новое предприятие, как сообщает The Times. Некоторые предыдущие отчеты показывают, как Маск продвигает усилия по созданию искусственного интеллекта, но пока детали остаются малоизвестными от общественности.