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Оранжевый iPhone 17 Pro показали на живом фото

Цвет получился ярким.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 12:31

Инсайдер Маджин Бу поделился очередным снимком макета iPhone 17 Pro. На фото впервые крупным планом показан новый оранжевый цвет корпуса, который должен стать фирменным для одной из версий модели.

Качество изображения не идеальное, но оттенок всё равно можно рассмотреть — он ярче и насыщеннее, чем любой из прошлых цветовых вариантов у Pro-линеек. Это может быть маркетинговым ответом на яркие цвета у конкурентов или попыткой выделить модель в линейке.

Apple представит серию iPhone 17 в сентябре. Помимо нового цвета, ожидаются переработанный блок камер у iPhone 17 Pro и ультратонкий корпус у iPhone 17 Air.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

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