Фильм «Тихое место 3» получил дату выхода

Фильм «Тихое место 3» выйдет на большие экраны 9 июля 2027 года. Джон Красински вернется в режиссерское кресло, а также выступит сценаристом и продюсером картины.

Пока неизвестно, вернутся ли к своим ролям Эмили Блант, Ноа Джуп и Милли Симмондс, которые сыграли в первых двух фильмах. Состав актеров еще не утвердили.

Сюжет фильма держится в строжайшем секрете. Но можно предположить, что история вновь будет крутиться вокруг мира, где людям приходится выживать, избегая инопланетных существ с невероятно острым слухом.