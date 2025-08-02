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Фильм «Тихое место 3» получил дату выхода

Режиссером, сценаристом и продюсером выступит Джон Красински.

Фильм «Тихое место 3» выйдет на большие экраны 9 июля 2027 года. Джон Красински вернется в режиссерское кресло, а также выступит сценаристом и продюсером картины.

Пока неизвестно, вернутся ли к своим ролям Эмили Блант, Ноа Джуп и Милли Симмондс, которые сыграли в первых двух фильмах. Состав актеров еще не утвердили.

Сюжет фильма держится в строжайшем секрете. Но можно предположить, что история вновь будет крутиться вокруг мира, где людям приходится выживать, избегая инопланетных существ с невероятно острым слухом.

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Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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