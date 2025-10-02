OpenAI запустила аналог TikTok с ИИ-видео | The GEEK
close
Новости

OpenAI запустила аналог TikTok с ИИ-видео

Вышло второе поколение нейросети для создания видео Sora 2 и одноименное приложение для iOS.

OpenAI представила обновленную модель генерации видео и аудио Sora 2, а также выпустила приложение Sora для iOS. Новая платформа позволяет создавать собственные ИИ-видео, «ремиксить» чужие работы и просматривать бесконечную ленту роликов — все в духе TikTok, но с упором на искусственный интеллект.

Чтобы начать, пользователю предлагают записать голос и сделать несколько движений головой — на основе этого создается цифровой аватар. Дальше можно добавлять себя, друзей или знакомых в короткие ролики, которые генерируются на основе простого текстового запроса. Например, достаточно ввести «спор в офисе», и система сама создаст 9-секундное видео со сценарием, звуком и визуализацией.

Разработчики уделили особое внимание защите от злоупотреблений. Пользователь может ограничить, кто имеет право использовать его цифровое лицо, а система блокирует создание роликов с насилием, эротикой, пропагандой, травлей или опасным контентом. Однако некоторые образы и сценарии остаются доступными — например, можно генерировать сцены с персонажами Pokémon, но нельзя использовать знаменитостей или известных политиков.

Sora пока работает только на iOS и доступно в App Store по приглашениям. В ближайшее время ожидается и веб-версия. Базовый функционал будет бесплатным, а улучшенное качество Sora 2 Pro получат подписчики ChatGPT Pro.

id·211775·20251002_1314
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Аниме, киберпанк или «Ходячий замок»: Алиса теперь умеет менять стиль изображений
Врачи фиксируют рост случаев «ИИ-психоза» после общения с чат-ботами
Нейросеть Алиса появится в Telegram и поможет решать задачи прямо в чате
Алиса научилась «оживлять» фото по любым заданным сюжетам
Безрамочный телевизор, монитор с двойным 4K и умный дом: что показала TCL на IFA 2025
В Южной Корее пожилым людям выдают «кукол-нянек» с ChatGPT
От копирайтера до психолога: какие роли чаще всего примеряет нейросеть Алиса
OpenAI запустила подписку ChatGPT Go
Gemini заработал в России. Мы проверили
AirPods получат функцию перевода речи в реальном времени
OpenAI представила GPT‑5 — она бесплатная и мощнее всех прошлых версий
OpenAI выпустила мощные ИИ-модели с открытым кодом

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  2. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  3. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  4. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  5. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  6. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры
Смотреть все обзоры