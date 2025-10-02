OpenAI запустила аналог TikTok с ИИ-видео

OpenAI представила обновленную модель генерации видео и аудио Sora 2, а также выпустила приложение Sora для iOS. Новая платформа позволяет создавать собственные ИИ-видео, «ремиксить» чужие работы и просматривать бесконечную ленту роликов — все в духе TikTok, но с упором на искусственный интеллект.

Чтобы начать, пользователю предлагают записать голос и сделать несколько движений головой — на основе этого создается цифровой аватар. Дальше можно добавлять себя, друзей или знакомых в короткие ролики, которые генерируются на основе простого текстового запроса. Например, достаточно ввести «спор в офисе», и система сама создаст 9-секундное видео со сценарием, звуком и визуализацией.

Разработчики уделили особое внимание защите от злоупотреблений. Пользователь может ограничить, кто имеет право использовать его цифровое лицо, а система блокирует создание роликов с насилием, эротикой, пропагандой, травлей или опасным контентом. Однако некоторые образы и сценарии остаются доступными — например, можно генерировать сцены с персонажами Pokémon, но нельзя использовать знаменитостей или известных политиков.

Sora пока работает только на iOS и доступно в App Store по приглашениям. В ближайшее время ожидается и веб-версия. Базовый функционал будет бесплатным, а улучшенное качество Sora 2 Pro получат подписчики ChatGPT Pro.