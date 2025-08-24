Характеристики игровых HONOR GT 2 и GT 2 Pro утекли в сеть | The GEEK
close
Новости

Характеристики игровых HONOR GT 2 и GT 2 Pro утекли в сеть

Анонс ожидается к концу 2025 года.
Обзор HONOR GT

HONOR готовит два новых смартфона с акцентом на мобильный гейминг — GT 2 и GT 2 Pro. Предполагается, что они могут быть представлены уже в ноябре или декабре 2025 года.

По слухам, базовый HONOR GT 2 получит емкую батарею на 8000 мАч. Это на 800 мАч больше, чем его предшественник. Приятным дополнением станет поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Читайте обзор HONOR GT

Обзор HONOR GT: лучший игровой смартфон 2025 года?

Аппаратной основой HONOR GT 2, согласно новой информации, станет процессор Snapdragon 8 Gen 5 или Snapdragon 8 Elite. Его дополнят до 24 ГБ оперативной памяти и хранилище объемом до 1 ТБ.

Что касается других спецификаций, то ожидается плоский 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1.5K, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран и металлический корпус.

О старшей модели, HONOR GT 2 Pro, пока информации немного. Вероятно, она будет работать на новейшем чипсете Snapdragon 8 Elite 2. Другие характеристики пока неизвестны.

id·208616·20250824_1234
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Realme готовит смартфон с гигантской батареей на 15 000 мАч
Xiaomi выпустила недорогой Redmi Note 15R с батареей 7000 мАч
Android 16 станет последним крупным обновлением ОС для 33 смартфонов Realme
Новые Samsung Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 подешевели в России почти на 25%
Все характеристики OPPO Find X9 Pro утекли в сеть
Vivo готовится к запуску бета-теста OriginOS 6 на базе Android 16
TECNO готовит к выходу ультратонкий смартфон толщиной 5,95 мм
Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 15, Note 15 Pro и Note 15 Pro+
HONOR выпустила Magic V Flip 2 — элегантная раскладушка, которую улучшили во всем
Продажи бюджетного POCO M7 стартовали в России
HONOR Magic V5 попал в Книгу рекордов Гиннесса
HONOR выпустила в России MagicBook X16 AMD 2025 — самый доступный и выносливый ноутбук бренда
Продажи игрового ноутбука HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER 2025 с RTX 5060 начались в России
HONOR показала Magic V Flip 2 во всех цветах и объявила дату презентации
HONOR показала лимитку Magic V Flip 2 с кристаллами и эффектом звездного неба
Обзор HONOR 400 Pro: неоднозначный субфлагман
Компактный флагман Honor Magic 8 Mini может получить чип Dimensity 9500
Продажи планшета HONOR Pad 10 стартовали в России
Анонс HONOR Pad X7 — доступный и компактный планшет с процессором 2021 года

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK