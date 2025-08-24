Характеристики игровых HONOR GT 2 и GT 2 Pro утекли в сеть

HONOR готовит два новых смартфона с акцентом на мобильный гейминг — GT 2 и GT 2 Pro. Предполагается, что они могут быть представлены уже в ноябре или декабре 2025 года.

По слухам, базовый HONOR GT 2 получит емкую батарею на 8000 мАч. Это на 800 мАч больше, чем его предшественник. Приятным дополнением станет поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Аппаратной основой HONOR GT 2, согласно новой информации, станет процессор Snapdragon 8 Gen 5 или Snapdragon 8 Elite. Его дополнят до 24 ГБ оперативной памяти и хранилище объемом до 1 ТБ.

Что касается других спецификаций, то ожидается плоский 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1.5K, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран и металлический корпус.

О старшей модели, HONOR GT 2 Pro, пока информации немного. Вероятно, она будет работать на новейшем чипсете Snapdragon 8 Elite 2. Другие характеристики пока неизвестны.