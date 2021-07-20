GTA Online получила обновление Los Santos Tuners

Студия Rockstar выпустила обновления для GTA Online под названием Los Santos Tuners. В игру добавляются автомобильная мастерская по тюнингу и соответствующие элементы, автомобили, а также тематические миссии.

Для активации новых возможностей нужно найти клуб автолюбителей Лос-Сантоса, расположенный в промышленной зоне. За $50 тысяч игрок сможет присоединиться к нему. Члены клуба участвую в гонках, получают очки репутации, а в качестве бонусов открываю новые автомобили, одежду, детали тюнинга и прочие вещи.

Самое интересное, обновление вернёт игрока в годы яркого автотюнинга и стритрейсинга. Игрок сможет улучшить своё авто не только в техническом, но и визуальном плане. Например, можно установить разноцветные огни и использоваться специальные покрышки для дрифта. После улучшений, принять участие в уличном ночном заезде.

Позже, будет доступно приобретение собственной автомастерской за $1,5-2 млн. С её помощью можно открыть дополнительные миссии и машины.

Размер обновления Los Santos Tuners составляет около 4 ГБ.