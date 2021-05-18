GTA Online и Red Dead Online получат крупное обновление

Rockstar Games анонсировала крупное обновления для GTA Online и Red Dead Online. Кроме того, разработчики наконец-то рассказали, когда игры выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

В двух игровых режимах появятся новые локации, задания и даже герои. Апдейт станет доступен в конце мая для всех владельцев лицензионных копий GTA V.

Новые версии GTA V и GTA Online для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S выйдут 11 ноября 2021 года. Пока только известно, что их основное отличие будет в более современной графике. Кроме того, появятся эксклюзивные функции и режимы, но какие именно – неизвестно.

Ожидается, что игроки GTA Online получат интересные призы и подарки, которые будут приурочены к 20-летию GTA III.

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