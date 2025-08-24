Realme готовит смартфон с гигантской батареей на 15 000 мАч | The GEEK
close
Новости

Realme готовит смартфон с гигантской батареей на 15 000 мАч

Однако в продажу он, скорее всего, не поступит.

Realme работает над смартфоном с очень большой батареей — емкость его аккумулятора составит баснословные 15 000 мАч. Именно такая цифра указана на задней панели устройства, которое фигурирует на изображении, опубликованном компанией.

При этом смартфон не выглядит громоздким или слишком толстым как обычно бывает с защищенными моделями, оснащенными большими батареями. Realme заверяет, что новинка сможет работать 50 часов подряд в режиме просмотра видео.

Однако, как и предыдущая модель с батареей на 10 000 мАч, этот смартфон является концептом. Это значит, что он, скорее всего, не поступит в продажу в ближайшее время.

Realme обещает представить больше деталей об устройстве 27 августа.

id·208620·20250824_1252
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Обзор HONOR GT
Характеристики игровых HONOR GT 2 и GT 2 Pro утекли в сеть
Xiaomi выпустила недорогой Redmi Note 15R с батареей 7000 мАч
Android 16 станет последним крупным обновлением ОС для 33 смартфонов Realme
Новые Samsung Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 подешевели в России почти на 25%
Все характеристики OPPO Find X9 Pro утекли в сеть
Vivo готовится к запуску бета-теста OriginOS 6 на базе Android 16
TECNO готовит к выходу ультратонкий смартфон толщиной 5,95 мм
Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 15, Note 15 Pro и Note 15 Pro+
HONOR выпустила Magic V Flip 2 — элегантная раскладушка, которую улучшили во всем
Продажи бюджетного POCO M7 стартовали в России
Список смартфонов Realme, которые не получат Realme UI 7.0 на базе Android 16
В России стартовали продажи игровых смартфонов realme P3 и P3 Ultra
Прозрачный намёк на Nothing: realme Neo 7 Turbo получил 7200 мАч, 144 Гц и ценник до 30 тыс. рублей
realme запустила серию 14 в России
Realme GT 7 получил дату выхода в России, включая лимитку в зелёном Aston Martin

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK