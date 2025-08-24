Realme готовит смартфон с гигантской батареей на 15 000 мАч

Realme работает над смартфоном с очень большой батареей — емкость его аккумулятора составит баснословные 15 000 мАч. Именно такая цифра указана на задней панели устройства, которое фигурирует на изображении, опубликованном компанией.

При этом смартфон не выглядит громоздким или слишком толстым как обычно бывает с защищенными моделями, оснащенными большими батареями. Realme заверяет, что новинка сможет работать 50 часов подряд в режиме просмотра видео.

Однако, как и предыдущая модель с батареей на 10 000 мАч, этот смартфон является концептом. Это значит, что он, скорее всего, не поступит в продажу в ближайшее время.

Realme обещает представить больше деталей об устройстве 27 августа.