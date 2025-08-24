Xiaomi выпустила недорогой Redmi Note 15R с батареей 7000 мАч | The GEEK
close
Новости

Xiaomi выпустила недорогой Redmi Note 15R с батареей 7000 мАч

Ценник на новинку стартует от 16 900 рублей.

Xiaomi официально анонсировала в Китае смартфон Redmi Note 15R. Главной особенностью устройства стал емкий аккумулятор с функцией обратной зарядки.

Новинка оснащена большим 6,9-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD+ (2340×1080 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Заявлена также поддержка управления мокрыми руками.

За производительность Redmi Note 15R отвечает 6-нанометровый процессор Snapdragon 6s Gen 3. Смартфон будет поставляться в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 512 ГБ.

Читайте также

Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 15, Note 15 Pro и Note 15 Pro+

«Из коробки» устройство работает на новой операционной системе HyperOS 2 на базе Android 15. Производитель обещает два крупных обновления системы и четыре года обновлений безопасности. Основная камера получила разрешение 50 Мп, а фронтальная — 8 Мп.

При этом ключевой особенностью Redmi Note 15R стал кремний-углеродный аккумулятор на 7000 мАч. Он поддерживает проводную зарядку 33 Вт и может заряжать другие устройства с мощностью до 18 Вт. Xiaomi заявляет, что батарея Redmi Note 15R сохранит 80% своей емкости даже после четырех лет использования.

Среди прочего — динамик с поддержкой Dolby Atmos, модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, чип NFC и инфракрасный порт для управления техникой. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP64.

Смартфон доступен в трех цветах: белом, черном и фиолетовом. Стоимость в Китае:

  • Redmi Note 15R (8/256 ГБ) — $210 (~16 900 рублей);
  • Redmi Note 15R (12/256 ГБ) — $265 (~21 300 рублей);
  • Redmi Note 15R (12/512 ГБ) — $305 (~24 500 рублей).

id·208608·20250824_1242
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Realme готовит смартфон с гигантской батареей на 15 000 мАч
Обзор HONOR GT
Характеристики игровых HONOR GT 2 и GT 2 Pro утекли в сеть
Android 16 станет последним крупным обновлением ОС для 33 смартфонов Realme
Новые Samsung Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 подешевели в России почти на 25%
Все характеристики OPPO Find X9 Pro утекли в сеть
Vivo готовится к запуску бета-теста OriginOS 6 на базе Android 16
TECNO готовит к выходу ультратонкий смартфон толщиной 5,95 мм
Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 15, Note 15 Pro и Note 15 Pro+
HONOR выпустила Magic V Flip 2 — элегантная раскладушка, которую улучшили во всем
Продажи бюджетного POCO M7 стартовали в России
Вышел Poco M7 — бюджетник с батареей на неделю и защитой от пыли
Обзор Xiaomi Smart Band 10: юбилей удался?
Xiaomi выпустила POCO M7 Plus — бюджетник с батареей 7000 мАч и экраном 144 Гц
Раскрыты характеристики Redmi K90 и K90 Pro: флагманские чипы и огромные батареи
Xiaomi 16 Ultra могут представить до конца 2025 года
5 лучших мышек для macOS и Windows в 2025 года
В России стартовали продажи POCO F7 с чипом Snapdragon 8s Gen 4 и АКБ на 6500 мАч
Более 30 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO не получат Android 16: список моделей
В России начались продажи Redmi Pad 2
Игровой планшет Redmi K Pad готовится к глобальному релизу

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK