Xiaomi выпустила недорогой Redmi Note 15R с батареей 7000 мАч

Xiaomi официально анонсировала в Китае смартфон Redmi Note 15R. Главной особенностью устройства стал емкий аккумулятор с функцией обратной зарядки.

Новинка оснащена большим 6,9-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD+ (2340×1080 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Заявлена также поддержка управления мокрыми руками.

За производительность Redmi Note 15R отвечает 6-нанометровый процессор Snapdragon 6s Gen 3. Смартфон будет поставляться в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 512 ГБ.

«Из коробки» устройство работает на новой операционной системе HyperOS 2 на базе Android 15. Производитель обещает два крупных обновления системы и четыре года обновлений безопасности. Основная камера получила разрешение 50 Мп, а фронтальная — 8 Мп.

При этом ключевой особенностью Redmi Note 15R стал кремний-углеродный аккумулятор на 7000 мАч. Он поддерживает проводную зарядку 33 Вт и может заряжать другие устройства с мощностью до 18 Вт. Xiaomi заявляет, что батарея Redmi Note 15R сохранит 80% своей емкости даже после четырех лет использования.

Среди прочего — динамик с поддержкой Dolby Atmos, модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, чип NFC и инфракрасный порт для управления техникой. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP64.

Смартфон доступен в трех цветах: белом, черном и фиолетовом. Стоимость в Китае: