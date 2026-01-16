Готовится к выходу Infinix Note Edge — тонкий смартфон с большой батареей

Компания Infinix готовится анонсировать новый смартфон Note Edge. Ключевыми особенностями устройства станет тонкий корпус толщиной 7,2 мм и аккумулятор емкостью 6500 мАч.

Смартфон получит изогнутый AMOLED-экран с разрешением 1.5К, процессор MediaTek Dimensity 7100, поддержку 5G, три крупных обновления Android и пять лет патчей безопасности.

Infinix Note Edge будет предлагаться в нескольких расцветках: черной, серой, синей, оранжевой и зеленой. Официальный анонс новинки ожидается в январе 2026 года.