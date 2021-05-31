Google продолжает нагло следить за пользователями

Несмотря на все судебные иски, поданные против Google за ее политику отслеживания местоположения человека, компания все равно делает попытки всячески обходить эти запреты. Не так давно представители компании признали, что продолжают это делать. А все кроется в усложнении нахождения настроек конфиденциальности для отключения этой функции.

Но и здесь не все так просто. Даже если человек нашел этот пункт и отключил в настройках передачу данных о своем местоположении, Google все равно знала его местоположение. Для этих целей компания задействовала другие сервисы геолокации, а также беспроводные соединения.

Но и это еще не все, на что способен технологический гигант, чтобы знать, где находится пользователь. Для этих целей он задействовал другие приложения, на которые вообще не падает тень намека на слежение. А еще Google нагло заставляет производителей смартфонов прятать настройки конфиденциальности очень глубоко, чтобы пользователю было сложно их найти. А вот для чего компании так заморачиваться с этими настройками — тот еще вопрос.

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