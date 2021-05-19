Google и Samsung сделают Wear OS лучше

Представители двух крупнейших брендов объединились с единственной целью — сделать операционную систему для носимых устройств лучше. Это было объявлена сразу после того, как представители Samsung отказались от использования в своих умных устройствах ОС Tizen. Основная работа будет направлена на увеличение времени автономной работы, а Samsung знает, как это сделать.

Также внимание будет уделено и производительности. Разработчики заявляют, что им вполне по силам сделать так, чтобы приложения запускались на 30% быстрее, чем сейчас. А вот для увеличения времени автономной работы, будут использоваться ядра с низким потреблением энергии аккумулятора.

Еще одно внедряемое новшество — это возможность настройки пользовательского интерфейса, ведь это одна из важнейших функций. Для этих целей будет создан функционал, в виде нажатия на одну из кнопок, который активирует ярлыки, для назначения определенных действий. Не обошли разработчики стороной и возможность слежения за здоровьем. Так, появится инструмент, который будет отслеживать процесс улучшения вашего самочувствия за определенное время.

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