Флагманский HONOR Magic 8 красуется на «живых» фото

HONOR начала промо-кампанию новой флагманской серии смартфонов Magic 8. На китайской платформе Weibo компания опубликовала «живые» фотографии базовой модели.

Визуально HONOR Magic 8 почти не отличается от предшественника. Однако на правом торце смартфона можно заметить новую кнопку, которая напоминает Camera Control у iPhone 16 и iPhone 17.

Кроме того, HONOR сообщила, что флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который накануне представила Qualcomm, будет использоваться не только в Magic 8 и Magic 8 Pro, но и в новом планшете MagicPad 3 Pro 13,3″.

Запуск всех устройств запланирован на октябрь 2025 года, однако точная дата презентации пока не объявлена.