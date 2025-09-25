Флагманский HONOR Magic 8 красуется на «живых» фото | The GEEK
close
Новости

Флагманский HONOR Magic 8 красуется на «живых» фото

Базовая модель получит топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и загадочную новую кнопку.

HONOR начала промо-кампанию новой флагманской серии смартфонов Magic 8. На китайской платформе Weibo компания опубликовала «живые» фотографии базовой модели.

Визуально HONOR Magic 8 почти не отличается от предшественника. Однако на правом торце смартфона можно заметить новую кнопку, которая напоминает Camera Control у iPhone 16 и iPhone 17.

Кроме того, HONOR сообщила, что флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который накануне представила Qualcomm, будет использоваться не только в Magic 8 и Magic 8 Pro, но и в новом планшете MagicPad 3 Pro 13,3″.

Запуск всех устройств запланирован на октябрь 2025 года, однако точная дата презентации пока не объявлена.

id·211208·20250925_0941
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Продажи бюджетного Redmi 15 стартовали в России
Realme GT 8 Pro станет первым в России флагманом на Snapdragon 8 Elite Gen 5
Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 — самый быстрый мобильный чип в мире
Представлены Xiaomi 15T и 15T Pro — большие экраны и флагманское «железо»
Infinix HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+ вышли в России: цены
13 смартфонов Samsung начали получать стабильную версию One UI 8
Характеристики HONOR 500 Pro утекли в сеть до анонса
FuntouchOS — все? Vivo анонсировала глобальный тест OriginOS 6
Realme GT 8 Pro получит очень необычный дизайн: опубликован качественный рендер
Ультратонкий смартфон Motorola бросит вызов iPhone Air и Galaxy S25 Edge
HONOR показала дизайн MagicOS 10 — «жидкое стекло» из iOS 26 на минималках
HONOR выпустит бета-версию MagicOS 10 на базе Android 16 в сентябре
В России начались продажи 5G-версии планшета HONOR Pad 10
Обзор HONOR GT
Характеристики игровых HONOR GT 2 и GT 2 Pro утекли в сеть
HONOR выпустила Magic V Flip 2 — элегантная раскладушка, которую улучшили во всем
HONOR Magic V5 попал в Книгу рекордов Гиннесса
HONOR выпустила в России MagicBook X16 AMD 2025 — самый доступный и выносливый ноутбук бренда
Продажи игрового ноутбука HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER 2025 с RTX 5060 начались в России
HONOR показала Magic V Flip 2 во всех цветах и объявила дату презентации

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  2. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  3. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  5. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры