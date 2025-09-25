Продажи бюджетного Redmi 15 стартовали в России | The GEEK
Продажи бюджетного Redmi 15 стартовали в России

Новинка предлагает аккумулятор на 7000 мАч, большой 6,9-дюймовый FHD+ дисплей и двойную камеру на 50 Мп с искусственным интеллектом.

«М.Видео» и «Эльдорадо» объявили о старте продаж нового смартфона Redmi 15. Главной особенностью новинки стал аккумулятор на 7000 мАч, который позволяет использовать устройство до двух дней без подзарядки. Батарея поддерживает быструю зарядку 33 Вт и обратную проводную зарядку 18 Вт.

Redmi 15 получил большой 6,9-дюймовый FHD+ дисплей с частотой обновления до 144 Гц, яркостью до 850 нит и поддержкой касания мокрыми пальцами. Смартфон оснащен двойной камерой на 50 Мп с ИИ, а также функциями ночного режима и улучшенного селфи.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 685. Его дополняют до 8 ГБ оперативной памяти и хранилище до 256 ГБ с поддержкой карт памяти microSD до 2 ТБ.

Корпус устройства защищен от пыли и влаги по стандарту IP64, а дизайн вдохновлен природными текстурами. На выбор есть три расцветки: Песчаный фиолетовый, Титановый серый и Полночный черный.

Стоимость смартфона:

  • Redmi 15 (6/128 ГБ) — 13 999 рублей (специальная цена до 15 октября — 12 999 рублей)
  • Redmi 15 (8/256 ГБ) — 15 999 рублей (специальная цена до 15 октября — 14 999 рублей)
