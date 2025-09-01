Промокоды для Genshin Impact на сентябрь 2025

Genshin Impact — популярная бесплатная фэнтезийная RPG от HoYoverse, в которой можно бесплатно получать ресурсы через промокоды. Они дают мору, камни истока и другие ценные предметы. Мы собрали актуальные промокоды Геншин Импакт на сентябрь 2025 года, а также рассказываем, как их активировать.
Важно: промокоды в Genshin Impact могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.
Промокоды Геншин Импакт на сентябрь 2025
- R4SCAU7CR1G9 — 60 гемов.
- CLD6ZWU35GTH — 60 гемов.
- GENSHINGIFT — 50 камней истока, 3 опыта героя.
- ZT5RJ4AX4WYV — 60 гемов.
Добавьте эту страницу в закладки, чтобы следить за обновлениями — мы будем регулярно публиковать новые промокоды для Genshin Impact!
Как ввести промокод в Геншин Импакт?
Через официальный сайт:
- Перейдите на страницу активации промокодов Genshin Impact;
- Войдите в свой аккаунт;
- Выберите сервер и персонажа;
- Введите промокод и подтвердите;
- Получите награду во внутриигровой почте.
На смартфоне:
- Откройте игровое меню Паймон;
- Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
- Введите промокод и подтвердите;
- Получите награду во внутриигровой почте.
На ПК:
- Откройте Меню;
- Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
- Введите промокод и подтвердите;
- Получите награду во внутриигровой почте.
На PlayStation:
- Откройте Меню;
- Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
- Введите промокод и подтвердите;
- Получите награду во внутриигровой почте.
