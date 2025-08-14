Депутат Госдумы потребовал вернуть звонки в Telegram и WhatsApp

В Госдуме выразили несогласие с решением о частичной блокировке голосовых вызовов в иностранных мессенджерах. Депутат Денис Парфенов (КПРФ) направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой сохранить возможность звонков через Telegram и WhatsApp, подчеркнув, что выбор инструментов связи должен оставаться за гражданами. Об этом пишут РИА Новости.

По мнению парламентария, меры ведомства вряд ли обеспечат заметное снижение мошенничества. Он сослался на статистику Банка России за 2024 год: почти половина (45,6%) атак совершалась через телефонные звонки и SMS, тогда как через мессенджеры — лишь 15,7%.

Он отмечает, что частичная блокировка звонков в иностранных мессенджерах не может в полной мере защитить россиян, а преступники быстро адаптируются к новым условиям.

Депутат также обратил внимание на то, что нововведение затронуло множество законопослушных пользователей, которым теперь будет сложнее использовать привычные сервисы. В письме он попросил Роскомнадзор рассказать, какие меры принимаются для предотвращения мошенничества в отечественных платформах, включая «ВКонтакте» и мессенджер Max.

Ограничение звонков в Telegram и WhatsApp действует в России с 13 августа. Роскомнадзор заявил, что восстановление функции возможно лишь при выполнении компаниями требований российского законодательства. Ранее стало известно, что в мессенджере Max появились первые мошенники.