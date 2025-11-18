Bloomberg: дизайнер iPhone Air ушел из Apple

Дизайнер Абидур Чоудхури, работавший над iPhone Air, покинул Apple. Об этом сообщил авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники внутри компании.

Чоудхури присоединился к Apple в 2019 году после ухода знаменитого дизайнера Джонни Айва. В этих условиях он стал заметной фигурой и занимался разработкой ультратонкого iPhone Air.

Абидур Чоудхури

По данным источников, Чоудхури ушел добровольно, чтобы присоединиться к стартапу, занимающимся разработкой ИИ-систем.