Apple заплатит почти $100 млн по иску пятилетней давности

Компания Apple заплатит $95 миллионов по коллективному иску со стороны пользователей. Если точнее, компенсирует она до $68 млн, остальная сумма покроет судебные расходы.

Суть претензий состоит в том, что Apple заявила в пользовательском соглашении, что компания «может использовать новые или отремонтированные детали или продукты, эквивалентные новым по характеристикам и надёжности». Это касается рынка США.

Однако, по мнению пользователей, «отремонтированные или восстановленные» устройства не «эквивалентны» новым по производительности и надёжности». Потому они потребовали компенсацию.

Иск подали пользователи из США, купившие расширенную программу гарантий напрямую или через программу iPhone Upgrade Program. Приобрели они её после 20 июля 2012 года, а также поменяли сломанное устройство.

Как оказалось, компания нарушила Закон о гарантии Магнусона–Мосса и другие законы США. При этом иск был подан ещё в 2016 году. Apple не признала вину, но предпочла мировое соглашение. Это вышло дешевле.