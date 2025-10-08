Apple выпустила iOS 26.1 beta 2

Apple выпустила вторые публичные бета-версии операционных систем iOS 26.1 и iPadOS 26.1. Обновление уже доступно для загрузки «по воздуху».

Ключевые изменения в iOS 26.1 beta 2 и iPadOS 26.1 beta 2:

Новый способ выключить будильник. Теперь, чтобы отключить будильник или таймер на iPhone, нельзя просто нажать на кнопку. Вместо этого используется слайдер — нужно провести пальцем по экрану. Посмотреть, как это реализовано, можно в нашем Telegram-канале.

Автоматические обновления безопасности. В разделе «Конфиденциальность и безопасность» появился переключатель для автоматической загрузки и установки обновлений безопасности.

Свои тренировки. В приложении «Фитнес» пользователи теперь могут сами создавать тренировки. Можно выбирать тип упражнения, сколько калорий нужно сжечь, уровень нагрузки, длительность и время начала.

Обновленный дизайн. Внешний вид iOS 26 немного изменился: заголовки и названия теперь выровнены по левому краю, а эффект «стекла» стал мягче. Иконки и фон стали немного темнее.

Возвращение Slide Over на iPad. На iPad вернулась полезная функция Slide Over, которая позволяет быстро открывать второе приложение.

Кроме того, Apple также выпустила вторые публичные бета-версии для других своих устройств: macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1 и watchOS 26.1.