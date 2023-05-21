xrOS для гарнитуры Apple Reality Pro: приложения, функции и многое другое

Apple готовится представить свой первый AR/MR-шлем уже в июне этого года на конференции для разработчиков WWDC 2023, что подогревает к ней интерес не только у технических специалистов, но и фанатов компании. Новые детали о проекте появились на днях, включая информацию о руководителях и некоторые особенности устройства.

Reality Pro и xrOS

Внутреннее название шлема — Reality Pro, хотя оно, вероятно, будет изменено ближе к моменту анонса.

Операционная система для AR/MR-шлема Apple была изначально названа realityOS, однако ближе к релизу компания сменила название на xrOS. Apple уже зарегистрировала соответствующие торговые и словесные знаки по всему миру. Ожидается, что xrOS будет предлагать возможности расширенной реальности, при этом сохраняя связь с внешним миром. Например, шлем будет оснащен внешними камерами, позволяющими пользователям видеть окружающую среду.

Система xrOS будет являться центральной частью функциональности шлема и будет обновляться так же, как iOS и macOS. Также у xrOS появится собственный магазин приложений с соответствующими API для разработчиков. Ожидается, что шлем будет поддерживать различные функции, включая игры, просмотр видео, фитнес, медитацию, спортивные трансляции и конференц-связь.

Управление

Apple сосредоточится на голосовом управлении через Siri и обеспечит интеграцию с ближайшими устройствами iPhone, iPad или Mac. Однако разработчики также рассматривают альтернативные методы ввода, так как голосовой ассистент не всегда может быть удобным способом управления, особенно не в англоязычных странах. Будущая версия xrOS также позволит запускать приложения для iPad с помощью специального интерфейса, чтобы разработчики могли поэтапно интегрировать свои программы в AR/MR-шлем.

Для пользователей macOS одним из преимуществ шлема станет возможность использовать его в качестве внешнего монитора для Mac. Это означает, что пользователи смогут просматривать экран компьютера и работать с помощью привычной клавиатуры и мыши или трекпада.

Согласно данным The Information, xrOS позволит простым пользователям создавать собственные AR-приложения с помощью голосового помощника Siri, не требуя программирования.

FaceTime станет центральным аспектом первоначальной версии xrOS. Apple разработала новую версию FaceTime для шлема, которая позволит «реалистично отобразить лицо и все тело пользователя в виртуальной реальности».

Пользователи смогут свободно переключаться между AR и VR с помощью аналога Digital Crown, аналогичного тому, который используется в Apple Watch.

Сама система xrOS будет анонсирован на WWDC 5 июня вместе с самой гарнитурой Reality Pro и обновлениями для существующих программных платформ, таких как iOS 17, macOS 14, tvOS 17 и watchOS 10.