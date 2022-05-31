5 решений для систематизации своих данных

Сейчас на среднестатистического пользователя приходится очень много разных сервисов – от онлайн-магазинов до рабочих программ. В них легко запутаться, и зачастую люди забывают информацию и теряют доступ к ней.

К счастью, существует множество решений, которые позволяют систематизировать данные и не упустить что-то важное в потоке информации. В этой подборке расскажем про хранилища паролей, приложения-ежедневники и другие сервисы, которые напоминают о предстоящих делах.

Paper

Это приложение-блокнот, которое подходит дизайнерам и художникам. Сервис позволяет сохранять зарисовки с легкостью текстовых заметок. Цифровой скетчбук обладает широким набором инструментов — это и разные кисти и несколько рабочих столов. В приложении можно делать рукописные заметки и списки, хранить разнообразные диаграммы и графики, художественные наброски и раскадровки, и даже эскизы интерфейсов программ и сайтов.

Paper адаптирован под iOS и работает по подписной модели. Однако для пользователей Android есть альтернативный блокнот для рисунков — SketchBook.

Яндекс ID

Это единый аккаунт Яндекса, с помощью которого можно авторизоваться как в сервисах компании, так и на разных интернет-ресурсах. Если однажды вы уже зарегистрировались в каком-нибудь из сервисов Яндекса, то Яндекс ID у вас уже есть и с ним можно зайти на сторонний сайт, не придумывая логин и пароль. Для этого достаточно выбрать способ входа в виде лого компании. Нажимая на кнопку, вы даете согласие на использование необходимой для входа информации. Подходящий аналог хранения паролей, ведь их больше не нужно записывать в заметках или пытаться запомнить. Сегодня авторизация Яндекс ID есть более чем на 11 тысяч сайтов вроде Одноклассников, Аэроэкспресса, Utair и Окко.

Кроме того, в Яндекс ID можно сохранить данные банковских карт (уже 40 млн человек это сделали). С сохраненной в аккаунте картой можно оплачивать покупки в сервисах Яндекса, не вводя каждый раз данные своей карты вручную. Не все помнят номер карты, период ее действия и CVV наизусть, и такое хранение сэкономит время на покупку. Эту же карту можно “расшарить” членам семейной группы, позволив близким удобно ей пользоваться. Ну а вне сервисов Яндекса платежные данные использоваться для оплаты с помощью Yandex Pay — например, в каком-нибудь интернет-магазине.

Pocket

Приложение-напоминалка для тех, кто постоянно откладывает просмотр контента на потом. Pocket позволяет сохранять в закладки статьи, видео и картинки, которые можно посмотреть в удобном интерфейсе, когда у вас появится чуть больше свободного времени. Более того, информацию, которую вы сохраняете в приложении, можно шэрить с друзьями.

Также сервис позволяет создавать списки, систематизировать информацию, делать тэги и фильтровать контент внутри приложения. Приятный бонус — Pocket работает даже без подключения к интернету, что пригодится в поездках.

Tappsk

Tappsk — это хороший сервис для контроля продуктивности. Внутри приложения есть функционал как для планирования задач, так и для тренировки привычек. Список дел можно делить на этапы и категории, а также ставить уведомления, чтобы не забыть о важных событиях. Пользователи могут делать задачи регулярными, например, это подходит для планирования отчетов или тренировок.

Трекер привычек поможет владельцу следить за здоровьем, поддерживать во время отказа от курения или напоминать про медитации. Привычки можно выбирать из существующих в интерфейсе сервиса или добавлять свои. Приложение работает по подписке, но предлагает бесплатный пробный период для новых пользователей.

КупиБатон

Прийти из магазина без покупки, за который вы отправлялись — частая и досадная ситуация для многих людей. Приложение КупиБатон поможет этого избежать и не потратить много времени на поход в супермаркет. Сервис представляет собой удобный способ сохранить список покупок. В отличие от заметки в телефоне, функционал позволяет включить общий доступ и редактирование. Это удобно для совместного планирования покупок.

В приложении есть продуктовый словарь, который поможет быстрее вводить нужные позиции в список. Его можно дополнять и редактировать. Также списки покупок можно ранжировать на долгосрочные и краткосрочные, а далее — сохранять и использовать подходящие в нужное время.

Приложения-ежедневники и другие решения для трекинга и упрощения задач появляются регулярно. Но лишь немногие остаются надолго и способны быть по-настоящему полезны пользователям. Представленные сервисы — решают ежедневные проблемы. Более того, ими уже сегодня пользуются миллионы.

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