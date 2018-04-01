Простые способы защиты от подглядываний гаджета

Может показаться паранойей, но сейчас такое время, что всем нужны данные на каждого человека. Начиная от обычной домохозяйки и заканчивая госслужащими. Данные собирают, анализируют, продают, подставляют нужную рекламу. На самом деле, таких способов на рынке много. Достаточно вспомнить недавние скандалы с продажей баз данных Сбербанка, Красное & Белое или гипермаркета Лента.

Как защититься от скрытого наблюдения через собственные гаджеты можно узнать и без всяких экспертов. Например, вместо липкого скотча для веб-камеры, можно приобрести специальную шторку на AliExpress. Стоит копейки, устанавливается просто и удобна в использовании на стационарном компьютере, MacBook или том же смартфоне. Правда на последнем будет выглядеть не очень.

Также для смартфона не стоит всё время использовать специальную стойку, которая будет смотреть строго за пользователем. Лучше отвернуть устройство в слепую зону или просто положить на стол.

Сейчас смартфоны шагнули далеко вперёд и предлагаются устройства с выдвижной камерой. Такое есть в Xiaomi Mi 9 и прочих китайских флагманах. Если интересно, обзор на Mi 9 можете почитать тут. Такие фронталки не следят за пользователем и при включении сразу уведомляют об этом сигналом и самим звуком выдвижения.

Но кроме того, устройства нас постоянно слушают и тут уже не помогут шторки на камеру. Тут три варианта: установить специальное приложение для контроля аудиопотока, отключать работу приложений в фоновом режиме или вообще выключать гаджет.

Apple HomePood

Отдельно стоит отметить колонки от различных производителей. Их стоит избегать из-за простой вещи: они слушают вас, а разговоры отправляют для расшифровки на сервер. Amazon и Apple уже подтверждали информацию, что прослушивание запросов происходит, но в обезличенном виде. Яндекс и Mail.ru не остались в стороне и тоже выпустили свои колонки, которые люди с охотой скупают.

Поэтому если думаете, что ваши данные не представляют никакой ценности, то далеко ошибаетесь — компаниям интересны ваши предпочтения для улучшения подбора рекламы и прочего. Хакеры, получив эти данные, могут манипулировать и использовать их в более неприятных целях.