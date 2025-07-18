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Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»

Мистер Фантастик, Женщина-невидимка и Существо также получили свои фигурки, но в масштабе 1 к 6.

Hot Toys показала коллекционные фигурки по фильму «Фантастическая четверка: Первые шаги», который выйдет на большие экраны уже 25 июля.

Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»

Их получили почти все главные герои фильма:

  • Мистер Фантастик (Педро Паскаль);
  • Женщина-невидимка (Ванесса Кирби);
  • Существо (Эбон Мосс-Бакрак);
  • Галактус (Ральф Айнесон);
  • Робот-компаньон Г.Е.Р.Б.И.
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»

Фигурки Рида Ричардса, Сью Шторм, Бена Гримма и Г.Е.Р.Б.И. выполнены в масштабе 1 к 6, имеют подвижное тело и глаза, а также несколько сменных частей и аксессуаров. Например, Существо получил сменную голову с каменной бородой.

Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»

Особое внимание уделили Галактусу — его фигурка 70 сантиметров в высоту. Он имеет подвижное тело и глаза со светодиодами. Кроме того, в комплекте с Галактусом идут маленькие фигурки Фантастической четверки и Серебряного Серфера, которые можно прикрепить к телу Пожирателя Миров.

Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»

На момент публикации фигурку Человека-факела (Джозеф Куинн) компания еще не показала. Но, судя по баннерам в сети, она точно будет.

Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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