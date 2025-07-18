Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»

Hot Toys показала коллекционные фигурки по фильму «Фантастическая четверка: Первые шаги», который выйдет на большие экраны уже 25 июля.
Их получили почти все главные герои фильма:
- Мистер Фантастик (Педро Паскаль);
- Женщина-невидимка (Ванесса Кирби);
- Существо (Эбон Мосс-Бакрак);
- Галактус (Ральф Айнесон);
- Робот-компаньон Г.Е.Р.Б.И.
Фигурки Рида Ричардса, Сью Шторм, Бена Гримма и Г.Е.Р.Б.И. выполнены в масштабе 1 к 6, имеют подвижное тело и глаза, а также несколько сменных частей и аксессуаров. Например, Существо получил сменную голову с каменной бородой.
Особое внимание уделили Галактусу — его фигурка 70 сантиметров в высоту. Он имеет подвижное тело и глаза со светодиодами. Кроме того, в комплекте с Галактусом идут маленькие фигурки Фантастической четверки и Серебряного Серфера, которые можно прикрепить к телу Пожирателя Миров.
На момент публикации фигурку Человека-факела (Джозеф Куинн) компания еще не показала. Но, судя по баннерам в сети, она точно будет.
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