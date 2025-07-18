Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»

Hot Toys показала коллекционные фигурки по фильму «Фантастическая четверка: Первые шаги», который выйдет на большие экраны уже 25 июля.

Их получили почти все главные герои фильма:

Мистер Фантастик (Педро Паскаль);

Женщина-невидимка (Ванесса Кирби);

Существо (Эбон Мосс-Бакрак);

Галактус (Ральф Айнесон);

Робот-компаньон Г.Е.Р.Б.И.

Фигурки Рида Ричардса, Сью Шторм, Бена Гримма и Г.Е.Р.Б.И. выполнены в масштабе 1 к 6, имеют подвижное тело и глаза, а также несколько сменных частей и аксессуаров. Например, Существо получил сменную голову с каменной бородой.

Особое внимание уделили Галактусу — его фигурка 70 сантиметров в высоту. Он имеет подвижное тело и глаза со светодиодами. Кроме того, в комплекте с Галактусом идут маленькие фигурки Фантастической четверки и Серебряного Серфера, которые можно прикрепить к телу Пожирателя Миров.

На момент публикации фигурку Человека-факела (Джозеф Куинн) компания еще не показала. Но, судя по баннерам в сети, она точно будет.